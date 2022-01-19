Самый смешной нокаут года: дебютант-толстяк получил в голову и удрал

Нокаут по-африкански: Каланда спасся бегством / Фото: YouTube

В Танзании в возрасте 38 лет решил дебютировать на профи-ринге местный боксер – пузатый Идди Каланда, по сравнению с которым Тайсон Фьюри – эталон спортивного атлетизма.

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Соперником дебютанта-африканца Каланды стал его соотечественник – 37-летний Хамиси Паласунуглу, за спиной у которого у;е было три боя (включая один победный!).

И хоть говорят, что новичкам везет, тут это правило не сработало.

Паласунуглу в течение первой минуты боя дважды уронил пузатого визави на канвас. В итоге увесистый Каланда не нашел ничего лучшего, как удрать из-под очередной серии ударов своего соперника. Подняв руки вверх, толстяк дал знать, что сдается.

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Рефери зафиксировал поражение беглеца нокаутом.

Не исключено, что первый же бой на профи-ринге для Каланды окажется и последним.