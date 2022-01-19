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Найсмішніший нокаут року: дебютант-товстун отримав у голову і втік

Андрій Трофімов
19 січня, 14:43
Перший поєдинок на профі-рингу для вгодованого танзанійця Ідді Каланди завершився у стартовому ж раунді

Нокаут по-африканськи: Каланда врятувався втечею / Фото: YouTube

У Танзанії у віці 38 років вирішив дебютувати на профі-рингу місцевий боксер – пузатий Ідді Каланда, в порівнянні з яким Тайсон Ф'юрі – еталон спортивного атлетизму.

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Суперником дебютанта-африканця Каланди став його співвітчизник – 37-річний Хамісі Паласунуглу, за плечима у якого було три бої (включаючи один переможний!).

І хоч кажуть, що новачкам щастить, тут це правило не спрацювало.

Паласунуглу протягом першої хвилини бою двічі відправив пузатого візаві на канвас. Урешті Каланда не знайшов нічого кращого, як втекти з-під чергової серії ударів свого суперника. Піднявши руки догори, товстун дав знати, що здається.

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Рефері зафіксував поразку втікача нокаутом.

Не виключено, що перший бій на профі-рингу для Каланди виявиться і останнім.

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