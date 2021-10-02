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Самый сильный человек России умер от коронавируса

Александр Трикиша
2 октября, 00:01
Обладатель 26 мировых рекордов российский силач Владимир Синеглазов умер от последствий коронавирусной инфекции

Владимир Синеглазов умер от коронавируса / Фото: РИА Новости

Несколько дней знаменитый спортсмен провел в реанимации, но так и не пришел в сознание. Ему было 61 год. За день до этого от коронавируса скончалась его сестра.

Синеглазов специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. За свою карьеру он установил 26 мировых рекордов, а в 2009 году был признан самым сильным человеком России, пишет РЕН ТВ.

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Карьера Синеглазов продлилась 30 лет и завершилась 10 лет назад из-за проблем со здоровьем. На фоне постоянных нагрузок у спортсмена разрушались суставы ног.

Ранее мы писали, что от коронавируса умер человек, который привел Спартак к главным победам. Бывший генеральный директор хоккейного московского Спартака Николай Тищенко умер 9 июля в больнице после заражения COVID-19.

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