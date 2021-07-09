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Москва скорбит. От коронавируса умер человек, который привел Спартак к главным победам

Елена Павлова Елена Павлова
9 июля, 15:16
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Бывший генеральный директор хоккейного московского Спартака Николай Тищенко умер 9 июля в больнице после заражения COVID-19
Николай Тищенко во время работы в Спартаке
Николай Тищенко во время работы в Спартаке / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

Бывший генеральный директор московского Спартака Николай Тищенко умер от коронавируса. Хоккейный функционер скончался в больнице 9 июля. Тищенко руководил клубом с 2007 по 2010 год. Ранее коронавирус убил бывшего чемпиона мира по боксу.

При Тищенко ЦСКА показал лучшие результаты за все время выступления в КХЛ. Два года подряд москвичам удавалось выходить в четвертьфинал. Они выбивали из плей-офф питерский СКА и московское Динамо. Николай Тищенко покинул Спартак в 2010 году. С того момента "красно-белые" ни разу не проходили первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.

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Тищенко – бывший лыжный двоеборец, мастер спорта. После завершения работы в московском клубе занимался агентской деятельностью. Про смерть функционера сообщил телеграм-канал "Наброс с лопаты".

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