Самый дорогой футболист планеты извинился за фатальный промах в матче Франция – Швейцария

Форвард Килиан Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Бухаресте не реализовал пенальти после дополнительного времени, и его команда вылетела

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Понедельник на Евро-2020 подарил болельщикам два феерических матча с обилием голов и драматическими развязками в дополнительное время и в серии пенальти. Во втором поединке Швейцария сенсационно выбила Францию – действующего чемпиона мира. С решающим ударом с "точки" не справился молодой Килиан Мбаппе.

Несмотря на неудачу, 22-летний футболист, которого считают самым дорогим в мире, нашел в себе силы попросить прощения у болельщиков за свой промах. Около трех часов ночи он написал в Instagram:

"Очень сложно перевернуть эту страницу. Чувствую большую грусть, что мы не смогли достичь своей цели. Прошу прощения за свой пенальти. Я хотел помочь команде, но не смог. Уснуть будет сложно, но в этом виде спорта я так люблю именно взлеты и падения. Я знаю, что наши фанаты разочарованы, но я все же хотел бы поблагодарить за поддержку и за веру в нас. Самое главное – стать еще сильнее к следующим вызовам. Поздравляю и желаю удачи Швейцарии".

В 1/8 финала ЧЕ прошло уже шесть матчей, сегодня запланировано еще два. На нашем сайте стартовал онлайн Швеция – Украина:

Смотрите серию пенальти в матче Франция – Швейцария на Евро-2020: