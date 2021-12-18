Самый быстрый игрок киевского Динамо уезжает в Россию

Ибрагим Каргбо / Фото: Facebook

В Химки сьерралеонского нападающего, принадлежащего киевскому Динамо, устраивает агент 21-летнего игрока Дмитрий Селюк.

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"Мы действительно ведем переговоры о переходе Каргбо в Химки, – заявил Селюк каналу Инсайды от Карпа. – Это очень атлетичный парень ростом 193 см – при этом он самый быстрый в такой команде как, Динамо. Это то, что нужно Химкам, ведь они играют в контратакующий футбол и им необходимы быстрые форварды для выбеганий вперед".

Ибрагим Каргбо-младший / Фото: Instagram

"По типажу Каргбо – это Лукаку и если бы не апрельская травма, он мог бы играть в Европе. Весной по нему было два предложения от бельгийских клубов. Химки для него – хорошая возможность напомнить о себе и помочь команде. У меня хорошие отношения с этим клубом", – добавил Селюк.

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Отметим, что Ибрагим Каргбо не играл с апреля, когда, выступая на правах аренды за Олимпик, получил перелом малой и большой берцовой кости левой ноги в столкновении с вратарем Зари Николой Василем.

Добавим, что Ибрагим Каргбо-младший является сыном экс-капитана сборной Сьерра-Леоне Ибрагима Каргбо-старшего, который завершил карьеру в 2019-м в возрасте 37 лет. Причиной стало решение ФИФА о его пожизненном отлучении от футбола за неоднократное "манипулирование результатами международных матчей", если по простому – за "договорняки".