Самые сладкие девочки: домашнее фото жены капитана сборной Украины

Элина Руденко / Фото: Instagram

В феврале 2021 года королева красоты родила дочь капитану сборной Украины по баскетболу Вячеславу Кравцову. А сегодня жена бывшего игрока НБА, модель Элина Руденко, выложила в Instagram очень трогательное фото с дочку Мелиссой.

"Самые сладкие девочки", "Мадонна с младенцем", – отреагировали на фото фоловеры Элины.

Ранее мы знакомили вас с Элиной Руденко – сногсшибательной "вице-мисс Украина", завладевшей сердцем капитана. Пара вместе уже четыре года. Напомним, что эффектная избранница баскетболиста – "мисс Тернополь" и "вице-мисс Украина-2015". 23-летняя модель известна далеко за пределами Украины.

Также девушку можно увидеть в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill. Съемки проходили в Турции, а Элине досталась роль возлюбленной главного героя.

Реклама

В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов сделал своей любимой романтическое предложение руки и сердца. В конце 2019 года Слава и Элина расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где выступал по контракту за местный клуб. Однако в сентябре капитан сборной Украины подписал договор с клубом из Днепра.

Смотрите также, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира