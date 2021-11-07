7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
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Львов --
Десна --
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Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
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Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
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Он ставил Реал на колени! Шахтер попрощался с бразильским ветераном

Олег Люлька
7 ноября, 21:28
Победный матч против Колоса в воскресенье, 7 ноября, стал для 32-летнего бразильца Дентиньо последним в составе Шахтера

Алан Патрик прощается с Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок против Колоса в Ковалевке, выигранный Шахтером 3:1, стал особенным – прощальным для бразильского нападающего "горняков" Дентиньо.

"Шахтер поблагодарил Дентиньо за проведенные годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за "горняков", – написал у себя в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

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Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В составе Шахтера Дентиньо за 10 лет выиграл 16 трофеев:

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  • Чемпион Украины (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
  • Обладатель Кубка Украины (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
  • Обладатель Суперкубка Украины (5): 2012, 2014, 2015, 2017, 2021

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

При этом Дентиньо отметился двумя голами в ворота самого титулованного клуба мира – мадридского Реала – в Лиге чемпионов. "Сливочным" бразилец забил в 2015-м (3:4) и 2020-м (2:0).