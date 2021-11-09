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Самого знаменитого спортсмена-убийцу могут выпустить из тюрьмы

Любомир Луканюк
9 ноября, 12:35
Легкоатлет Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги, отсидел половину срока и надеется на досрочное освобождение

Писториус в 2013 году убил свою девушку

Шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги, может досрочно выйти из тюрьмы.

В июле 2021-го спортсмен уже отбыл половину наказания. Дело о досрочном освобождении Оскара начали рассматривать в конце октября, но пока процесс приостановлен. Прежде, чем специальная комиссия решит, достоин ли он этого, спортсмен должен встретиться с родственниками погибшей.

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Писториус в ночь на 14 февраля 2013 года убил свою подругуРеву Стенкамп, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета, позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя. Изначально спортсмен был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к шести годам.

Однако прокуратура ЮАР оспорила вердикт сначала в Верховном суде Претории, а после отклонения апелляции – в Верховном апелляционном суде, который удовлетворил ходатайство стороны обвинения и вынес в ноябре 2017 года приговор в виде 13 лет и 5 месяцев тюремного заключения за умышленное убийство.

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