Найвідомішого спортсмена-вбивцю можуть випустити з в'язниці

Пісторіус у 2013 році вбив свою дівчину

Шестиразовий паралімпійський чемпіон Оскар Пісторіус, засуджений за вбивство подруги, може достроково вийти з в'язниці.

У липні 2021 року спортсмен уже відбув половину покарання. Справу про дострокове звільнення Оскара почали розглядати наприкінці жовтня, але поки що процес припинено. Перш ніж спеціальна комісія вирішить, чи гідний він цього, спортсмен має зустрітися із родичами загиблої.

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Пісторіус у ніч на 14 лютого 2013 року вбив свою подругуРеву Стенкамп, зробивши кілька пострілів у замкнені двері туалету, пізніше він пояснив свої дії тим, що прийняв її за грабіжника. Спочатку спортсмена було визнано винним у ненавмисному вбивстві та засуджено до шести років.

Проте прокуратура ПАР заперечила вердикт спочатку у Верховному суді Преторії, а після відхилення апеляції – у Верховному апеляційному суді, який задовольнив клопотання сторони звинувачення та виніс у листопаді 2017 року вирок у вигляді 13 років та 5 місяцівтюремного ув'язнення за умисне вбивство