Самая сексапильная боксерша сравнила себя с Усиком. Что она нашла общего?

Эбани Бриджес считает, что она похожа на Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Австралийская красотка Эбани Бриджес сравнила себя с чемпионом мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком. Казалось бы, что общего между супертяжем и секс-бомбой? Но сексуальная боксерша нашла параллели.

По мнению Блондинки-бомбардировщика, нельзя судить о боксерах по внешности. На своей странице в Twitter она опубликовала коллаж с Усиком и Джошуа, на котором британец выглядит брутальным мачо, а украинец ботаном.

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"Это изображение напомнило мне, как я впервые вышла на сцену, в особенности на британскую. Все осуждали меня, говорили, что я не могу драться, что я просто модель нижнего белья, и они даже не видели моих боев. Типа есть какой-то "внешний вид", который делает тебя хорошим бойцом. Я доказала, что они чертовски не правы, не так ли? Мораль истории: не судите книгу по обложке. Внешний вид, тип телосложения, одежда ни фига не значат", – написала Бриджес.

Отметим, что в первом поединке Энтони Джошуа и Александра Усика специалисты отдавали мало шансов на победу украинцу. Но в Британии бой Усика и Эй Джея завершился сенсационной победой украинского боксера.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Добавим, что 35-летняя Эбини Бриджес провела на профи-ринге 9 боев, одержала 8 побед и потерпела одно поражение. Но больше всего блондинка запомнилась болельщикам своими пышными формами и яркими перформансами на церемонии взвешивании, за что получила прозвище "Королева взвешивания".