Найсексапільніша боксерка порівняла себе з Усиком. Що вона знайшла спільного?

Ебані Бріджес вважає, що вона схожа на Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Австралійська красуня Ебані Бріджес порівняла себе з чемпіоном світу за версіями WBA super, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком. Здавалося б, що спільного між супертяжем та секс-бомбою? Але сексуальна боксерка знайшла паралелі.

На думку Блондинки-бомбардувальника, не можна судити про боксерів за зовнішністю. На своїй сторінці у Twitter вона опублікувала колаж з Усиком та Джошуа, на якому британець виглядає брутальним мачо, а українець ботаном.

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"Це зображення нагадало мені, як я вперше вийшла на сцену, особливо на британську. Усі засуджували мене, казали, що я не можу битися, що я просто модель спідньої білизни, і вони навіть не бачили моїх боїв. Типу є якийсь "зовнішній вигляд", який робить тебе гарним бійцем. Я довела, що вони страшенно не праві, чи не так? Мораль історії: не судіть книгу по обкладинці. Зовнішній вигляд, тип статури, одяг нічого не означають", – написала Бріджес.

Зазначимо, що у першому поєдинку Ентоні Джошуа та Олександра Усика фахівці віддавали мало шансів на перемогу українцю. Але у Британії бій Усика та Ей Джея завершився сенсаційною перемогою українського боксера.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Додамо, що 35-річна Ебіні Бріджес провела на профі-рингу 9 боїв, здобула 8 перемог і зазнала однієї поразки. Але найбільше блондинка запам'яталася вболівальникам своїми пишними формами та яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".