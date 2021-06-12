Самая красивая фанатка Евро-2016: как она выглядит сейчас

После Евро в 2016 году главная болельщица Европы успела развестись, попасть в скандал из-за отношений с Криштиану Роналду. Как сейчас выглядит самая красивая болельщица Евро-2016

Эрьона Сулеймани тогда и сейчас / Фото: Getty Images, Instagram

Во время чемпионатов Европы не только футболисты соревнуются, кто лучше играет. На трибунах проходят свои конкурсы красоты среди болельщиц. На прошлом Евро в 2016 году корона самой красивой фанатки досталась албанской модели Эрьоне Сулеймани.

На тот момент девушка состояла в браке с игроком сборной Швейцарии Блеримом Джемаили и поддерживала супруга на каждом матче, а на Евро-2016 швейцарцы дошли до 1/8 финала.

Эрьона Сулеймани на Евро-2016

Самая красивая фанатка Евро-2016 Эрьона Сулеймани / Фото: Getty Images

Впрочем, в 2018 году Эрьона и Блерим разошлись. Сейчас Сулеймани воспитывает сына Луана от первого брака и ищет нового спутника.

Одного их них девушке решили подкинуть СМИ, пустив слухи о романе Эрьоны с Криштиану Роналду. Сулеймани даже пришлось пригрозить судом за клевету.

Как сейчас выглядит самая красива фанатка Евро-2016