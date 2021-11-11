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С такой защитой далеко не уедешь: сборная Украины обновила свой антирекорд

Сергей Шаховец
11 ноября, 23:25
Национальная команда Украины уже 11-й матч подряд не может сохранить ворота "сухими"

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан / Фото: Reuters

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии завершился вничью 1:1. Имея огромное преимущество на протяжении всего поединка подопечные Петракова едва ушли от поражения, забив мяч за 11 минут до окончания встречи.

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При этом "сине-желтые" опять не сумели сохранить ворота "на замке". Таким образом сборная Украины обновила свой антирекорд, доведя число матчей с пропущенными голами до 11 поединков.

Последний раз украинская команда играла на "ноль" 9 июня этого года в товарищеском матче против Кипра. Тогда сборная Украины под руководством Андрея Шевченко одолела островитян со счетом 4:0.

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Ярмоленко на восемь голов отстает от рекорда Шевченко / Фото: Reuters

С тех пор украинцы провели 5 матчей на Евро-2020, 4 в отборе на ЧМ-2022 и 2 товарищеских. И в каждом поединке пропускала голы.

Напомним, что 16 ноября сборная Украине на выезде проведет последний матч отбора ЧМ-2022 против Боснии. Команде Петракова необходимо выигрывать, чтобы сохранить вторую строчку в группе.

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