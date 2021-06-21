С пеленок – за Украину! Месячный младенец на матче нашей сборной в Бухаресте

Смотрите фото самого маленького болельщика сборной Украины на матче чемпионата Европы против Австрии в Бухаресте – ему всего лишь месяц

Болельщица с месячным ребенком на матче сборной Украины / Фото: Twitter

Поболеть за команду Андрея Шевченко в матче с Австрией в Бухарест прибыли тысячи болельщиков.

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Среди них – жены наших футболистов Евгения Макаренко, Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова, а также возлюбленная Ильи Забарного.

Жены футболистов. Фото – Reuters

Однако, пожалуй, самым необычным фанатом сборной Украины стал этот малыш, которому месяц от роду. Его на стадион в Бухарест взяла с собой мама-болельщица.

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Фото мамы в маске с веночком на голове и прижатым к груди малышом опубликовал у себя в Twitter румынский журналист Эмануэль Рошу.

Правда, многие в соцсетях принялись осуждать маму, которая взяла на стадион младенца.