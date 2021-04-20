С настроением девушек сложнее, чем со штангой: героини Москвы вернулись в Украину

Чемпионки Европы-2021 по тяжелой атлетике Камила Конотоп и Ирина Деха после турнира в Москве тренируются в Харькове и готовятся к Олимпийским играм-2020

Герои чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве, где Украина выиграла медальный зачет, вернулись домой и без перерыва приступили к новым тренировкам. На первенстве континента-2021 в честь наших побед четыре раза звучала "Ще не вмерла..."

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Наверное, самой большой сенсацией стала победа 20-летней спортсменки из Харькова – Камилы Конотоп. На соревнованиях в России Камила установила 7 рекордов Европы: "В рывке два рекорда, и в сумме... не знаю сколько. Наверное, три рекорда. И в толчке два, по-моему. Хотелось первой стать. Переживала".

Камила Конотоп / Фото: Instagram

Три золотые медали чемпионата Европы привезла домой и 24-летняя харьковчанка Ирина Деха. Путь к такому результату непростой – 11 тренировок в неделю и ни одного выходного. Даже после возвращения с соревнований.

"Главное – поднять флаг, и чтобы заиграл гимн Украины. Гордость за себя, за страну, за то, что прошли тренировочной путь не зря", – сказала нам Ирина

Ирина Деха / Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

Ирина Деха

В редкие свободные часы спортсменки охотно гуляют с друзьями, ходят в кино и на шопинг. Старший тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Валерий Никулин признается, что с настроением девушек ему бывает справиться сложнее, чем с самой штангой:

"У девчонок свое видение жизни. Они могут влюбиться, они могут забыть, они могут потерять. В общем, они сегодня есть, а завтра она влюбится и скажет "до свидания".

Камила сейчас готовится к юниорскому чемпионату мира в мае в Ташкенте. Далее в планах Конотоп и Дехи – участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Но из-за допинг-скандалов Украина имеет право отправить в Токио только четверых тяжелоатлетов – двух мужчин и двух девушек. Кто будет представлять страну в Японии, станет известно в начале лета.

Ранее украинского чемпиона оскорбил российский депутат.

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