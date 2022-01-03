С капитаном Роналду ушли на дно! Историческое поражение МЮ

Сегодня Манчестер Юнайтед в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги уступил Вулверхэмптону на своем поле – 0:1.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82-й минуте отличился полузащитник гостей Жоау Моутинью.

Таким образом, МЮ потерпел поражение от Вулверхэмптона впервые с февраля 1980 года! Не помог хозяевам и Криштиану Роналду, который вышел на поле с капитанской повязкой.

"Сегодня у нас было больше проблем, чем в любом другом матче.

Мы совсем не прессинговали. Мы пытались, но у нас не получалось. Соперник перегружал центр поля и играл через крайних защитников.

Временами мы хорошо действовали, но нужно признать, что сегодня Вулверхэмптон был лучше. Матч показал, что нам предстоит еще много работы. У нас было слишком много невынужденных ошибок", – прокомментировал свое первое поражение на посту главного тренера МЮ Ральф Рангник.