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С капитаном Роналду ушли на дно! Историческое поражение МЮ

Любомир Луканюк
3 января, 23:37
Впервые за 32 года манкунианцы проиграли дома Вулверхэмптону. Это и первое поражение Рангника на посту главного тренера команды

Гол Роналду отменили из-за офсайда / Фото: REUTERS

Сегодня Манчестер Юнайтед в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги уступил Вулверхэмптону на своем поле – 0:1.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 82-й минуте отличился полузащитник гостей Жоау Моутинью.

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Таким образом, МЮ потерпел поражение от Вулверхэмптона впервые с февраля 1980 года! Не помог хозяевам и Криштиану Роналду, который вышел на поле с капитанской повязкой.

"Сегодня у нас было больше проблем, чем в любом другом матче.

Мы совсем не прессинговали. Мы пытались, но у нас не получалось. Соперник перегружал центр поля и играл через крайних защитников.

Временами мы хорошо действовали, но нужно признать, что сегодня Вулверхэмптон был лучше. Матч показал, что нам предстоит еще много работы. У нас было слишком много невынужденных ошибок", – прокомментировал свое первое поражение на посту главного тренера МЮ Ральф Рангник.

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В турнирной таблице Манчестер Юнайтед набрал 31 очко в 19 матчах и занимает седьмое место. Сразу за ним идет Вулверхэмптон – 28. Лидирует Манчестер Сити – 53.