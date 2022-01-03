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З капітаном Роналду пішли на дно! Історична поразка МЮ

Любомир Луканюк
3 січня, 23:37
Вперше за 32 роки манкуніанці програли вдома Вулверхемптону. Це і перша поразка Рангніка на посаді головного тренера команди

Гол Роналду відмінили через офсайд / Фото: REUTERS

Сьогодні Манчестер Юнайтед у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги поступився Вулверхемптону на своєму полі – 0:1.

Єдиний гол був забитий наприкінці зустрічі. На 82-й хвилині відзначився півзахисник гостей Жоау Моутінью.

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Таким чином, МЮ зазнав поразки від Вулверхемптона вперше з лютого 1980 року! Не допоміг господарям і Кріштіану Роналду, який вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

"Сьогодні ми мали більше проблем, ніж у будь-якому іншому матчі.

Ми зовсім не пресингували. Ми намагалися, але в нас не виходило. Суперник перевантажував центр поля та грав через крайніх захисників.

Часом ми добре діяли, але треба визнати, що сьогодні Вулверхемптон був кращим. Матч показав, що ми маємо ще багато роботи. У нас було дуже багато невимушених помилок", – прокоментував свою першу поразку на посаді головного тренера МЮ Ральф Рангнік.

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У турнірній таблиці Манчестер Юнайтед набрав 31 очко у 19 матчах та посідає сьоме місце. Відразу за ним іде Вулверхемптон – 28. Лідирує Манчестер Сіті – 53.