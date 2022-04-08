Русский вандализм в Ирпене! Олимпийский чемпион показал последствия оккупации

Беленюк посетил Ирпень / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk, Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк ведет новую схватку! Украинец противостоит российским оккупантам, которые уничтожают нашу страну. Из-за этого обладатель золота олимпиады призывает пожизненно дисквалифицировать спортсменов страны-агрессора, которые поддерживают путинский режим и войну.

Жан возле спортзала

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Жан Беленюк лично посетил центральный спорткомплекс города Ирпень, где борцы разного возраста занимались родным для народного депутата видом спорта. Сейчас зал находится в ужасающем состоянии, и практически не подлежит восстановлению.

Олимпийский чемпион провел экскурсию помещением, а точнее тем, что от него осталось. И призвал российских и белорусских борцов приехать потренироваться:

"Все, к чему прикасается "русский мир", превращается в де**мо. Борцам из России и Беларуси пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши же подготовили", – заявил Беленюк.

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Также Беленюк поддержал идею Польши исключить Россию из состава МОК.