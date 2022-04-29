Русские выкопали фашистский символ на стадионе, где играла сборная Украины

Российские оккупанты вырыли фашистский символ на футбольном поле / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские захватчики нанесли огромный урон всей инфраструктуре Украины. Существенно пострадали спортивные сооружения, в том числе футбольные.

Президент УАФ Андрей Павелко посетил пострадавшие от российских войск города Киевщины. В Бородянке варвары выкопали свой новый фашистский символ прямо на стадионе, где в мирное время проводила свои матчи молодежная сборная Украины.

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"В Гостомеле заехали на центральный стадион, куда попали снаряды оккупантов, но который обязательно будет восстановлен и снова будет принимать матчи местных команд. Увидели собственными глазами разрушенные и сожженные жилые дома. Здесь россияне убивали и калечили жизнь многих людей.

Как и в Гостомеле, улицы Бородянки переполнены свидетельствами многочисленных преступлений российских оккупантов. Эти дикари только для забавы выкопали на поле центрального стадиона, где в мирное время мы проводили матчи ежегодного международного турнира им. В. Банникова, фашистский символ "V".

Кроме того, орки вырыли рядом блиндажи и пытались БТРами уничтожить соседнее поле с искусственным покрытием. Не удалось!", – написал Павелко в Facebook.

Президент УАФ опубликовал фото и видео разрушений на стадионах в Бородянке и Гостомеле.

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Ранее мы сообщали, что в рамках подготовки к стыковым матчам плей-офф ЧМ-2022, национальная команда встретится с Боруссией Менхенгладбах.