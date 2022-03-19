Русские расстреливают мирных жителей. Магучих рассказала страшную правду о войне

Ярослава Магучих / Фото: Reuters
На чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях украинка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках высоту.
Это позволило нашей спортсменке в очередной раз напомнить всему миру о вторжении России на территорию Украины.
"Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам.
Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность.
Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну", – цитирует Магучих ua.tribuna.com.
Ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих обратилась к россиянам через свой Instagram.
"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов.
Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе", – написала Магучих.