Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Русские расстреливают мирных жителей. Магучих рассказала страшную правду о войне

Сергей Шаховец
19 марта, 16:57
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих благодаря победе на чемпионате мира по легкой атлетике обратила внимание мировой общественности на войну в родной стране

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях украинка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках высоту.

Это позволило нашей спортсменке в очередной раз напомнить всему миру о вторжении России на территорию Украины.

"Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам.

Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность.

Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну", – цитирует Магучих ua.tribuna.com.

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту / Фото: Reuters

Реклама

Ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих обратилась к россиянам через свой Instagram.

"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов.

Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе", – написала Магучих.

Магучих узнала цену "дружбы" россиян на собственном опыте / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня