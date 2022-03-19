Русские расстреливают мирных жителей. Магучих рассказала страшную правду о войне

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях украинка Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках высоту.



Это позволило нашей спортсменке в очередной раз напомнить всему миру о вторжении России на территорию Украины.

"Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам.



Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность.



Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну", – цитирует Магучих ua.tribuna.com.

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту / Фото: Reuters

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Ранее бронзовая призерка Олимпиады-2020 Ярослава Магучих обратилась к россиянам через свой Instagram.

"Несколько дней вся Украина просыпается от взрывов и выстрелов.



Россия начала войну с нами, но мы сильный народ и даем отпор, сегодня весь народ Украины помогает нашей армии, друг другу, чем может, мы все выдержим вместе", – написала Магучих.