Рука Москвы?! Украинского штангиста-поджигателя Кремля убрали из спорта за допинг

Не далее как в апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Инцидент имел место 6 мая.
Также обвинения предъявлены тренеру спортсмена Михаилу Мацехе.
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Спортсмен и тренер временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования – об этом говорится в решении IWF.
Чумак обвиняется в использовании или попытке использования запрещенной субстанции, в уклонении от сдачи пробы и отказе от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля. Мацехе были предъявлены обвинения в соучастии или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.
И это – за полтора месяца до Олимпиады!
Дмитрий Чумак / Фото: Instagram
Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images
Напомним, буквально в апреле Чумак стал чемпионом Европы в Москве, после чего взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.
Месть подъехала?
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