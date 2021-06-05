Рука Москвы?! Украинского штангиста-поджигателя Кремля убрали из спорта за допинг

Дмитрия Чумака отстранили от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов и попытке подкупа допинг-офицера. Попахивает российской местью

Не далее как в апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака из-за подозрений в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Инцидент имел место 6 мая.

Также обвинения предъявлены тренеру спортсмена Михаилу Мацехе.

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Спортсмен и тренер временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования – об этом говорится в решении IWF.

Чумак обвиняется в использовании или попытке использования запрещенной субстанции, в уклонении от сдачи пробы и отказе от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля. Мацехе были предъявлены обвинения в соучастии или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.

И это – за полтора месяца до Олимпиады!

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Дмитрий Чумак / Фото: Instagram

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

Напомним, буквально в апреле Чумак стал чемпионом Европы в Москве, после чего взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.

Месть подъехала?