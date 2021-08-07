Рух – Верес: видео голов и обзор матча УПЛ

Рух выигрывает дома у Вереса / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня состоялся один из трех поединков чемпионата Украины. Рух проводил первый матч под руководством Леонида Кучука.
Львовская команда сумела обыграть дома новичка УПЛ Верес. Уже к 10-й минуте хозяева забили дважды. Борячук точно головой замкнул навес с фланга, а Климчуку удался красивый сольный проход и точный удар в угол.
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Гости смогли отыграть один мяч перед перерывом. Шестаков по красивой дуге послал мяч в сетку ворот Панькива. Впрочем, на большее Верес не наиграл. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов поединка на "Арене Львов":
6-я минута. Гол Андрея Борячука.
10-я минута. Гол Юрия Климчука.
40-я минута. Гол Михаила Шестакова.
ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА
ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА
ОБЗОР МАТЧА
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