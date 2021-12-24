Рождественская гонка-2021: у Украины самый звездный состав. Известны все участники

28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка" / Фото: Getty Images

Организаторы биатлонной гонки Biathlon World Team Challenge, известной как "Рождественская гонка", объявили полный список участников, которые выйдут на старт 28 декабря 2021 года. Начало гонки – 20:00 по киевскому времени.

За победу будут соревноваться 10 пар: две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии.

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Украинский тандем составят Юлия Джима – олимпийская чемпионка-2014, и Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019 в гонке преследования.

Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:

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Ванесса Хинц/Бенедикт Долль

Ванесса Хинц/Бенедикт Долль Янина Хеттих/Эрик Лессер

Янина Хеттих/Эрик Лессер Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер

Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер Доротея Вирер/Лукас Хофер

Доротея Вирер/Лукас Хофер Эмма Лундер/Скотт Гоу

Эмма Лундер/Скотт Гоу Юлия Джима/Дмитрий Пидручный

Маркета Давидова/Михал Крчмаж

Маркета Давидова/Михал Крчмаж Мари Эдер/Теро Сеппяля

Мари Эдер/Теро Сеппяля Лена Хекки/Йоша Буркхальтер

Лена Хекки/Йоша Буркхальтер Евгения Буртасова/Матвей Елисеев

Добавим, что украинские биатлонисты дважды выигрывали престижные соревнование: в 2008 году пара Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году тандем Валя Семеренко и Сергей Семенов.

Напомним, что проведение "Рождественской гонки" в этом году было под угрозой срыва и соревнования могли не состояться. Но организаторы нашли выход из сложившейся ситуации.

В этом году, как и в предыдущем, из-за ограничений, связанных с COVID-19, гонка состоится в немецком Рупольдинге.