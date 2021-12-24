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Рождественская гонка-2021: у Украины самый звездный состав. Известны все участники

Сергей Шаховец
24 декабря, 11:43
Украину в престижной шоу-гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный

28 декабря в Рупольдинге состоится "Рождественская гонка" / Фото: Getty Images

Организаторы биатлонной гонки Biathlon World Team Challenge, известной как "Рождественская гонка", объявили полный список участников, которые выйдут на старт 28 декабря 2021 года. Начало гонки – 20:00 по киевскому времени.

За победу будут соревноваться 10 пар: две команды из Германии, а также представители Италии, Австрии, Украины, Чехии, Канады, Швейцарии, России и Финляндии.

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Украинский тандем составят Юлия Джима – олимпийская чемпионка-2014, и Дмитрий Пидручный – чемпион мира-2019 в гонке преследования.

Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:

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  • Ванесса Хинц/Бенедикт Долль
  • Янина Хеттих/Эрик Лессер
  • Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер
  • Доротея Вирер/Лукас Хофер
  • Эмма Лундер/Скотт Гоу
  • Юлия Джима/Дмитрий Пидручный
  • Маркета Давидова/Михал Крчмаж
  • Мари Эдер/Теро Сеппяля
  • Лена Хекки/Йоша Буркхальтер
  • Евгения Буртасова/Матвей Елисеев

Добавим, что украинские биатлонисты дважды выигрывали престижные соревнование: в 2008 году пара Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году тандем Валя Семеренко и Сергей Семенов.

Напомним, что проведение "Рождественской гонки" в этом году было под угрозой срыва и соревнования могли не состояться. Но организаторы нашли выход из сложившейся ситуации.

В этом году, как и в предыдущем, из-за ограничений, связанных с COVID-19, гонка состоится в немецком Рупольдинге.

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