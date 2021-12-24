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Різдвяна гонка-2021: у України найзірковіший склад. Відомі всі учасники

Сергій Шаховець
24 грудня, 11:43
Україну в престижній шоу-гонці представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний

28 грудня у Рупольдингу відбудеться "Різдвяна гонка" / Фото: Getty Images

Організатори біатлонної гонки Biathlon World Team Challenge, відомої як "Різдвяна гонка", оголосили повний список учасників, які вийдуть на старт 28 грудня 2021 року. Початок гонки – 20:00 за київським часом.

За перемогу змагатимуться 10 пар: дві команди з Німеччини, а також представники Італії, Австрії, України, Чехії, Канади, Швейцарії, Росії та Фінляндії.

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Український тандем складуть Юлія Джима – олімпійська чемпіонка-2014, та Дмитро Підручний – чемпіон світу-2019 у гонці переслідування.

Повний склад учасників "Різдвяних перегонів"-2021:

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  • Ванесса Хінц/Бенедикт Долль
  • Яніна Хеттіх/Ерік Лессер
  • Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер
  • Доротея Вірер/Лукас Гофер
  • Емма Лундер/Скотт Гоу
  • Юлія Джима/Дмитро Підручний
  • Маркета Давидова/Міхал Крчмаж
  • Марі Едер/Теро Сеппяля
  • Олена Хеккі/Йоша Буркхальтер
  • Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв

Додамо, що українські біатлоністи двічі вигравали престижні змагання: 2008 року пара Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а 2014 року тандем Валя Семеренко та Сергій Семенов.

Нагадаємо, що проведення "Різдвяної гонки" цього року було під загрозою зриву і змагання могли не відбутися. Але організатори знайшли вихід із ситуації.

Цього року, як і попереднього, через обмеження, пов'язані з COVID-19, гонка відбудеться у німецькому Рупольдингу.

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