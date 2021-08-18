Ротань огласил состав молодежной сборной на стартовые матчи отбора Евро-2023

Руслан Ротань / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань опубликовал состав команды, который вызван на предстоящий тренировочный сбор и сентябрьские матчи отбора на Евро-2023.

Сбор стартует 28 августа. Первый квалификационный матч отбора на Евро-2023 "молодежка" проведет на выезде 3 сентября в Стара-Пазова против сборной Сербии. Вторая игра состоится 7 сентября в Ковалевке против Армении.

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Среди вызванных футболистов больше всего игроков Динамо – 4, по 3 представителя отправят Шахтер и Черноморец. Украинский легион представят три игрока, которые выступают в европейских чемпионатах: защитник Максим Таловеров из чешского Динамо, полузащитник Иван Желизко из латвийской Валмиеры и форвард Николай Кухаревич из французского Труа.

Состав сборной Украины U-21:

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Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Мирослав Зновенко (Никополь).

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Константин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо), Александр Драмбаев (Мариуполь), Роман Дидык, Алексей Сыч (оба – Рух), Арсений Батагов (Днепр-1), Олег Горин (Минай),

Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр-1), Даниил Алефиренко (Заря), Дмитрий Крыськив (Металлист-1925), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все – Черноморец), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Труа, Франция).