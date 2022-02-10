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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

России прощают допинг и оставляют золото – источник

Андрей Трофимов
10 февраля, 11:01
Несмотря на новый скандал с применением запрещенных препаратов, в РФ рапортуют о сохранении золота в фигурном катании на Играх-2022

Россия выходит сухой из воды после скандала / Фото: Коллаж: Сегодня

Политический союз России и Китая, похоже, переносится и на Олимпиаду, которую в эти дни принимает Пекин.

Несмотря на положительную допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сборной РОК оставят золото, добытое в командном турнире фигуристов.

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Как сообщает, ссылаясь на свои источники, российский ресурс Чемпионат, с Валиевой снято отстранение, а РОК сохранит золото фигуристов в командном турнире Игр-2022 – все благодаря якобы "работе юристов".

Допинг обнаружили у 15-летней Камилы Валиевой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Напомним, у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин. Его рекомендуют для защиты сердца при повышенных физических нагрузках.

На Олимпиаде-2014 на этом препарате погорела украинская лыжница Марина Лисогор, за что была дисквалифицирована на два года. Не помогло Марине даже то, что она принимала препарат после удаления щитовидной железы.