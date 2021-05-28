Россию душат, нас душат – бывший украинский биатлонист высказался о давлении на Беларусь

В последнее время многие спортсмены и целые команды отказываются участвовать в соревнованиях в Беларуси. А Международный союз биатлонистов отобрал у этой страны провести этап Кубка мира в следующем сезоне. Свое мнение по этому поводу решил высказать бывший биатлонист Алексей Айдаров. В 1998 году он брал "бронзу" Олимпиады-1998 в составе сборной Беларуси, а в 2006-2008 годах выступал за Украину.

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Слова 46-летнего Айдарова, который поддерживает политику Лукашенко, приводит белорусский сайт "Трибуна":

"Это проблемы иностранцев. Если они больные люди, мы им уже ничем не поможем. Россию душат, нас душат. Мне кажется, тут не столько Америка, сколько экология виновата. Она на мозги так людям надавила. Могу только посочувствовать американцам. Чувствую, традиционная медицина уже бессильна.

Они все время кричат, что спорт вне политики. Но они плюют в колодец, из которого сами пьют. Добивайся в спорте – при чем тут политика? Кому они хуже сделали? Просто уже зажрались ребята".