Российского боксера отправили в глухой нокаут: это его первое поражение в карьере

Российский боксер Сергей Липинец потерпел первое поражение в карьере, уступив американцу Джарону Эннису. Липинец грозился закрыть рот всем скептикам, кто не верил в его победу, но дальше слов дело не дошло.
Читайте также: Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика
Уже в четвертом раунде Эннис отправил Липинца в нокдаун, а в шестом добил после серии ударов в голову.
Эннис одержал 27-ю победу на профессиональном ринге и еще на ризу не проигрывал. А Липинец впервые проиграл при 16 победах.
Ранее мы писали, что кикбоксер, который бил Усика, на его глазах нокаутировал хорвата. Смотрите, как Цотне Рогава вырубил хорвата Петера Мрвалжа в своем дебютном бою на профи-ринге.
Новости на эту же тему:Кикбоксер, который бил Усика, на его глазах нокаутировал хорвата: видео Отправил под канаты: страшный нокаут в украинской рубке на вечере Усика Новая секс-бомба в ринге: фото первой боксерской тренировки звезды Instagram Пятый размер груди и сексуальные трусики: боксерша разделась на взвешивании и зал застыл