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Российский шахматист отказался играть в защитной маске – ему засчитали техническое поражение

Александр Трикиша
23 января, 10:16
Скандалом обернулось выступление российского шахматиста Даниил Дубов на турнире Tata Steel Chess Tournament в Нидерландах

Даниил Дубов отказался играть в защитной маске / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за заражения COVID-19 в его ближайшем окружении россиянина организаторы турнира попросили Дубова играть в маске, чтобы защитить своего соперника Аниша Гири.

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Дубов принципиально отказывается играть в маске и не явился на матч, а значит, проиграл свою партию аннулированием. Отметим, что его соперник пришел в маске.

Сам Дубов сдал быстрый тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого будет известен позже, сообщает tatasteelchess.com.

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