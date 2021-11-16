16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Российский боец ММА убил американского врача из-за спора о вакцинации

Павел Василенко
16 ноября, 09:37
Бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати в Гуаме (США)

Акмал Хожиев / Фото: Facebook

Акмал Хожиев находился рядом с телом врача на момент задержания. 27-летний российский боец признался прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати, сообщает MMA Junkie.

Ранее мы писали, что боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку.

Между врачом и спортсменом возник спор по поводу вакцинации от коронавируса. Неожиданно спор перерос в драку, Хожиев задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После Хожиев схватил нож и ударил им врача.

В своих соцсетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации. Суд установил залог в один миллион долларов на освобождение Хожиева.

Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global – Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.