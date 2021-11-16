Российский боец ММА убил американского врача из-за спора о вакцинации

Акмал Хожиев / Фото: Facebook

Акмал Хожиев находился рядом с телом врача на момент задержания. 27-летний российский боец признался прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати, сообщает MMA Junkie.

Ранее мы писали, что боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку.

Между врачом и спортсменом возник спор по поводу вакцинации от коронавируса. Неожиданно спор перерос в драку, Хожиев задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После Хожиев схватил нож и ударил им врача.

В своих соцсетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации. Суд установил залог в один миллион долларов на освобождение Хожиева.

Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global – Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.