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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде: жесткое заявление из Норвегии

Александр Трикиша
7 февраля, 13:52
Первая золотая медаль России на Олимпиаде-2022 в Пекине вызвала возмущение в Норвегии. Они уверены – россиян вообще не должно быть в Пекине

России не должно быть на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Вчера скиатлонист Александр Большунов выиграл гонку с аномальным отрывом, вызвав подозрение у других участников соревнований.

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В Норвегии же уверены, если бы Россию наказали за махинации с допингом как следует, то сейчас даже бы не было повода для скандала.

"Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема – его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде.

Большунов опередил ближайшего преследователя более, чем на минуту / Фото: REUTERS

Большунов был настолько великолепен, что мог себе позволить начать праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин по традиции всех побеждающих с таким отрывом финишировал, размахивая флагом. Но это был не российский триколор – это флаг ОКР.

Россия должна была быть полностью отстранена от Олимпиады / Фото: AFP

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Россия все еще не может быть собой на Олимпийских играх. Но организаторы, русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр – пародия на вердикт", – говорится в статье издания NRK, которое цитирует championat.com.

Напомним, что россияне в наказание за махинации с допингом выступают в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (российский олимпийский комитет).