7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Российские хакеры атаковали сервис OLL.TV во время матча Уэльс-Украина

5 июня, 20:51
Трансляцию матча продолжали в эфире на телеканале Индиго, а также на Youtube-канале

Российские хакеры атаковали сервис OLL.TV во время трансляции футбольного матча Уэльс-Украина, сообщил комментатор Виктор Вацко.

Трансляция матча продолжилась в эфирном вещании на телеканале Индиго, а также на YouTube-канале.

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Сервис OLL.TV был временно отключен, специалисты устраняют последствия атаки.

Отмечается, что это одна из самых мощных хакерских атак на украинские сервисы с начала войны России против Украины.

"Желаю вам остаться без футбола навсегда, до конца ваших дней! Ублюдки!" - заявил комментатор матча Виктор Вацко.

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Подробности

Хакерская атака произошла во время второго тайма матча. У части абонентов сервиса хакеры подменили сигнал новостями с российского канала, из чего можно сделать выводы об источниках атаки.

Команда приложила максимальные усилия для скорейшей нейтрализации – несмотря на то, что атака коснулась лишь части абонентов, весь сервис был оперативно отключен, чтобы не транслировать новости российской пропаганды. Также была оперативно открыта трансляция на ютюбе – об этих мероприятиях срочно сообщили всем подписчикам OLL.TV.

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"Несмотря на замечательную игру, которую продемонстрировала сегодня наша сборная, нас огорчили не только результаты матча, но и подлая хакерская атака врага", – сказала после матча директор OLL.TV Юлия Трибушная.

Сейчас OLL.TV возобновляет работу сервиса.