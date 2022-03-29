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Российские фашисты убили чемпиона Украины по водному поло в Мариуполе

Анатолий Дерека
29 марта, 13:18
В городе-герое на берегу Азова погиб Евгений Обединский. Об этом сообщил его отец Александр

Евгений Обединский убит россиянами в Мариуполе

Военная агрессия России против Украины длится уже более месяца. Армия Путина массово обстреливает наши города, убивает мирное население, в том числе и детей.

Пожалуй, самой горячей точкой на данный момент является Мариуполь, где фашисты банально пытаются стереть город с лица Земли. Недавно в городе на берегу Азовского моря погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

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Сегодня же стало известно об еще одной спортивной жертве войны. Еще 17 марта в Мариуполе был убит чемпион Украины по водному поло и экс-капитан национальной сборной Евгений Обединский. Об этом на своей страничке в Facebook рассказал его отец Александр.

"17 марта 2022 года в Мариуполе погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец трех детей. Был чутким сыном, братом, отцом, другом, прекрасным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды Ільичевец, капитаном национальной сборной Украины.

Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему не было тяжело. У него всегда был один ответ: не волнуйся, папа, я справлюсь. У нас были очень теплые и доверительные отношения, мы с любовью относились друг к другу. Дикая боль и непоправимая потеря. Светлая память, царство небесное моему сыну Жене".