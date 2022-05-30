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3 июня 21:45
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Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
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Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
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Испания --
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10 июня 21:45
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Хорватия --
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Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Российская орда разрушила уникальный велокомплекс в Лимане

Сергей Шаховец
30 мая, 15:52
В результате обстрелов российской армии в Донецкой области уничтожен новый велокомплекс

Российские войска решили, что велокомплекс это "военный объект"

Уникальный велокомплекс в Лимане со специализированной трассой BMX был сдан в эксплуатацию только в сентябре прошлого года. На велотрассе в Лимане планировалось проведение международных и всеукраинских соревнований.

Но пришедший с севера "русский мир" разрушил все планы мирной жизни. Об уничтоженном велокомплексе сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили больше года в рамках президентской программы "Большое строительство" и открыли в сентябре прошлого года.

Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" российской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша.

На 2022 год мы планировали провести по меньшей мере два всеукраинских турнира и один международный. Эти планы уничтожила российская федерация", – сказал Кириленко.

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Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, во сколько обойдется восстановление уничтоженных рашистами спортивных объектов. По самым скромным подсчетам российские орки нанесли ущерб на 110 миллионов долларов.

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Вадим Гутцайт назвал сколько спортивных объектов пострадало от войны / Фото: Коллаж: Сегодня