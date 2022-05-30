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Російська орда зруйнувала унікальний велокомплекс у Лимані

Сергій Шаховець
30 травня, 15:52
Внаслідок обстрілів російської армії в Донецькій області знищено новий велокомплекс

Російські війська вирішили, що велокомплекс це "військовий об'єкт"

Унікальний велокомплекс у Лимані зі спеціалізованою трасою BMX був зданий в експлуатацію лише у вересні минулого року. На велотрасі у Лимані планувалося проведення міжнародних та всеукраїнських змагань.

Але "російський мир", що прийшов з півночі, зруйнував усі плани мирного життя. Про знищений велокомплекс повідомив у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні.

Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.

У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах.

На 2022 рік ми планували провести тут щонайменше два всеукраїнських турніри та один міжнародний. Ці плани знищила російська федерація", – сказав Кириленко.

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Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, скільки коштуватиме відновлення знищених рашистами спортивних об'єктів. За найскромнішими підрахунками російські орки завдали збитків на 110 мільйонів доларів.

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Вадим Гутцайт назвав скільки спортивних об'єктів постраждало від війни / Фото: Колаж: Сьогодні