Россиянин отгреб от украинца на Паралимпиаде: золото бородача из Днепра

Сергей Емельянов - победитель Паралимпиады / Фото: Getty Images
Украинский каноист Сергей Емельянов выиграл золото Токио на дистанции 200 метров, опередив на одну десятую секунды россиянина Леонида Крылова. Замкнул тройку призеров британец Роберт Оливер.
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Емельянов родился в Кременчуге, а сейчас представляет Днепр. Известен шикарной бородой, которая, как видим, приносит ему удачу.
Напомним, Емельянов также выиграл золото в этой дисциплине на предыдущей Паралимпиаде, в Рио-2016, и тогда он установил паралимпийский рекорд – 39.810 с.
Фото – Reuters, Getty Images
Благодаря успеху Сергея Емельянова у паралимпийской сборной Украины в Токио – уже 21 золото Украины. В медальном зачете Игр мы на пятом месте, с большим отрывом тут лидирует Китай.
Параканоэ. 200 метров, класс KL3
- 1. Сергей Емельянов (Украина) – 40.355 с
- 2. Леонид Крылов (ПКР) – 40.464 с
- 3. Роберт Оливер (Великобритания) – 41.268 с
Ранее мы писали, что украинский толкатель ядра Максим Коваль получил золотую медаль Паралимпиады после того, как за нарушение регламента ее отобрали у малазийца Мухаммада Зияда Золкефли. В скандале поставлена точка.