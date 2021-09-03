Россиянин отгреб от украинца на Паралимпиаде: золото бородача из Днепра

Сергей Емельянов - победитель Паралимпиады / Фото: Getty Images

Украинский каноист Сергей Емельянов выиграл золото Токио на дистанции 200 метров, опередив на одну десятую секунды россиянина Леонида Крылова. Замкнул тройку призеров британец Роберт Оливер.

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Емельянов родился в Кременчуге, а сейчас представляет Днепр. Известен шикарной бородой, которая, как видим, приносит ему удачу.

Напомним, Емельянов также выиграл золото в этой дисциплине на предыдущей Паралимпиаде, в Рио-2016, и тогда он установил паралимпийский рекорд – 39.810 с.

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Фото – Reuters, Getty Images

Благодаря успеху Сергея Емельянова у паралимпийской сборной Украины в Токио – уже 21 золото Украины. В медальном зачете Игр мы на пятом месте, с большим отрывом тут лидирует Китай.

Параканоэ. 200 метров, класс KL3

1. Сергей Емельянов (Украина) – 40.355 с

2. Леонид Крылов (ПКР) – 40.464 с

3. Роберт Оливер (Великобритания) – 41.268 с

Ранее мы писали, что украинский толкатель ядра Максим Коваль получил золотую медаль Паралимпиады после того, как за нарушение регламента ее отобрали у малазийца Мухаммада Зияда Золкефли. В скандале поставлена точка.