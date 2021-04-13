Россия совсем обнищала: спортсменам вместо медалей вручили сушки

Участников детских соревнований по самбо в подмосковной Кашире наградили сушками вместо медалей. Турнир прошел в понедельник, 12 апреля. По предположению источника, для юных спортсменов не нашлось обычных или хотя бы шоколадных медалей, из-за чего пришлось использовать сушки. Самбистам повесили их на шею на обычных нитках. Об этом сообщает издание Baza в своем Telagram-канале.

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Ранее мы писали, что 12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду на соревнованиях в Москве. Во время одной из попыток мальчик немного оступился при прыжке и ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу.