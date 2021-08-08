Россия снова без золота в художественной гимнастике! В предыдущий раз такое было в 1996 году

Украина заняла седьмое место в командных соревнованиях по художественной гимнастике, а главная сенсация произошла в борьбе за медали – впервые с 1996 года без золота осталась Россия!

Российские гимнастки провалили Олимпиаду в Токио / Фото: Reuters

Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская в составе нашей команды получили итоговые 77.600 балла.

Украинки набрали 40.350 балла за упражнения с пятью мячами, а затем выступили на 37.250 балла в упражнении с обручем и булавами. Это позволило нашим грациям опередить Японию.

А золотые медали завоевали гимнастки из Болгарии – 92.100. Они были лучшими в обоих видах программы, опередив РОК почти на два балла. Бронза досталась Италии.

Реклама

Российские гимнастки полностью провалил Игры, ведь от них на родине ждали только золота. Но стать чемпионки они не смогли, как в личных, так и в командных соревнованиях!

В последний раз такое случилось на Олимпиаде-1996 в Атланте. Тогда в индивидуальном многоборье победила украинка Екатерина Серебрянская, а в командных соревнованиях золото забрали испанки.