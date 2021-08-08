Росія знову без золота в художній гімнастиці! Востаннє таке було у 1996 році

Україна посіла сьоме місце в командних змаганнях з художньої гімнастики, а головна сенсація сталася у боротьбі за медалі – вперше з 1996 року без золота залишилася Росія!

Російські гімнастки провалили Олімпіаду в Токіо / Фото: Reuters

Маріла Боднарчук, Дар'я Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська у складі нашої команди отримали підсумкові 77.600 бала.

Українки набрали 40.350 бала за вправи з п'ятьма м'ячами, а потім виступили на 37.250 бала у вправі з обручем і булавами. Це дозволило нашим граціям випередити Японію.

А золоті медалі завоювали гімнастки з Болгарії – 92.100. Вони були кращими в обох видах програми, випередивши РОК майже на два бали. Бронза дісталася Італії.

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Російські гімнастки повністю провалили Ігри, адже від них на батьківщині чекали тільки золота. Але стати чемпіонками вони не змогли як в особистих, так і в командних змаганнях!

Востаннє таке трапилося на Олімпіаді-1996 в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки.