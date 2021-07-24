Россия отреагировала на возвращение Крыма Украине – ее высмеяли в Сети

На официальном сайте Олимпиады-2020 на карте отрезали Крым от Украины, но затем извинились и исправили ошибку. Россия сразу же высказала свои претензии

МОК вернул Крым Украине и разозлил Россию

В Международном олимпийском комитете назвали досадной ошибкой публикацию неправильной карты Украины. Сейчас на сайте МОК Крым и Украина снова единое целое, а в России истерика.

"В связи с опубликованием на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами", – говорится в заявлении посольства России в Японии на странице в Facebook.

В посольстве утверждают, что "Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт". Также они потребовали от МОК и оргкомитета Игр исправить карту.

В комментариях под постом россиянам напомнили, каким образом они заполучили Крым и о никакой законности здесь речь не идет.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал: "Да, да – "свободное волеизъявление" под дулом автоматов вторгшихся российских войск. Крым является временно оккупированной РФ территорией Украины. Такая же очевидность, как и то, что южная группа Курильских островов — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – являются территорией Японии".

Вот некоторые комментарии от других пользователей: