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Россия обанкротится. Украинский спорт назвал сумму будущих репараций

Сергей Шаховец
28 мая, 15:58
Российская Федерация нанесла огромный ущерб украинскому спорту. В результате военных действий сильно пострадали спортивные объекты Украины

Вадим Гутцайт назвал сколько спортивных объектов пострадало от войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская орда в результате варварских бомбардировок и обстрелов нанесла серьезный урон спортивной инфраструктуре. Уже сейчас приблизительная сумма ущерба оценивается сотнями миллионов долларов.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, во сколько обойдется восстановление уничтоженных рашистами спортивных объектов.

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"У нас пострадали 73 спортивных объекта. Где-то полностью они разрушены, где-то повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов убытков.

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Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и спорта после окончания войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов.

Планов много, потому что необходимо сохранить спорт высших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособна на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028 и всех последующих", – сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона.

Вадим Гутцайт / Фото: Сегодня

Ранее мы сообщали, что Украинская ассоциация футбола планирует подать иск в Европейский суд по правам человека для компенсации ущерба, нанесенного российскими войсками украинскому футболу.

Павелко инициировал иск против России за ущерб спортивной инфраструктуре / Фото: Коллаж: Сегодня