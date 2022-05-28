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Росія збанкрутує. Український спорт назвав суму майбутніх репарацій

Сергій Шаховець
28 травня, 15:58
Російська Федерація завдала величезних збитків українському спорту. Внаслідок військових дій сильно постраждали спортивні об'єкти України

Вадим Гутцайт назвав скільки спортивних об'єктів постраждало від війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська орда в результаті варварських бомбардувань і обстрілів завдала серйозної шкоди спортивній інфраструктурі. Вже зараз приблизна сума збитків оцінюється сотнями мільйонів доларів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, скільки коштуватиме відновлення знищених рашистами спортивних об'єктів.

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"У нас постраждали 73 спортивні об'єкти. Десь повністю вони зруйновані, десь пошкодження даху. Ми вже приблизно нарахували 110 млн доларів збитків.

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Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури та спорту після закінчення війни. Вже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що збудувати, які умови ми маємо створити для спортсменів.

Планів багато, бо необхідно зберегти спорт найвищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможна на Олімпійських іграх не лише у 2024 році, а й у 2028 та всіх наступних", – сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону.

Вадим Гутцайт / Фото: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що Українська асоціація футболу планує подати позов до Європейського суду з прав людини для компенсації збитків, завданих російськими військами українському футболу.

Павелко ініціював позов проти Росії за шкоду спортивній інфраструктурі / Фото: Колаж: Сьогодні