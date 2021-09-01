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Россия – Хорватия: где и во сколько смотреть отборочный матч ЧМ-2022

Любомир Луканюк
1 сентября, 11:02
Последнюю встречу этих команд выиграла Хорватия в серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года

У хорватов всегда яркие болельщики / Фото: AFP

В среду, 1 сентября, состоится матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия – Хорватия. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Начало – в 21:45.

Где смотреть поединок Россия – Хорватия

На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция матча Россия – Хорватия.

Для владельцем спутникового телевидения, предоставляем список каналов, которые будут транслировать встречу:

  • Первый (Россия)
  • Nova TV (Хорватия)
  • Беларусь 5 (Беларусь)
  • EuroSport Player (Дания)
  • Digi Sport 2 (Румыния)
  • Polsat Sport (Польша)
  • QazSport (Казахстан)
  • Shant (Армения)
  • Sport 4 (Израиль)
  • Sport TV4 (Португалия)
  • ViaPlay (Финляндия)

Матч будет равным, считают аналитики букмекерских контор. На победу России установлен коэффициент 2.85, на ничью – 3.25, на победу Хорватии – 2.70.

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Эксперты считают, что встреча не получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, тотал меньше 2.5 гола – за 1.79. На "обе забьют" дают 2.00.

Смотрите, как Россия и Хорватия играли в четвертьфинале ЧМ-2018:

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