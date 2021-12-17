"Россия – футбольный лилипут!" Владелец Спартака указал место РФ в мировом футболе

Россия является футбольным лилипутом / Фото: Коллаж: Сегодня

Огромная страна в футбольном мире уступает всем ведущим сборным мира и находится в четвертом десятке рейтинга ФИФА.

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"Как бы обидно это не звучало, но Россия – футбольный лилипут. Страна с населением 140 миллионов человек, а сборная занимает только 34-е место в мировом рейтинге. У нас хороший футбол, но маленький. Он останется таким без должной материальной базы для развития детского и юношеского футбола", – цитирует Федуна championat.com.

Напомним, что сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира.

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

На Евро-2020 российские футболисты заняли последнее место в своей группе, проиграв Бельгии (0:3), Дании (1:4), и только в поединке против Финляндии одержали минимальную победу 1:0.

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