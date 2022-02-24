8 марта 22:00
Бавария --
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8 марта 22:00
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Интер --
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Манчестер Сити --
Спортинг --
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Реал 1
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Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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"Россия, что ты творишь? Опомнись!" Ребров разразился гневом на оккупанта

Сергей Шаховец
24 февраля, 21:01
Украинский тренер Сергей Ребров высказался о войне, которую развязала путинская Россия

Сергей Ребров / Фото: Getty Images

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров не смог подобрать слов, чтобы выразить свое негодование действиям России.

"Не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу убийственных действий врага моей родной страны. Для меня это не просто Родина – для меня это самая лучшая страна.

Где бы я не играл и не работал, всегда был сердцем с Украиной. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев.

Россия, что ты творишь? Опомнись!" – цитирует Реброва Команда 1.

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Напомним, сегодня утром, 24 февраля, российские войска атаковали Украину. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.