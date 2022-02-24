"Россия, что ты творишь? Опомнись!" Ребров разразился гневом на оккупанта

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров не смог подобрать слов, чтобы выразить свое негодование действиям России.

"Не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу убийственных действий врага моей родной страны. Для меня это не просто Родина – для меня это самая лучшая страна.

Где бы я не играл и не работал, всегда был сердцем с Украиной. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев.

Россия, что ты творишь? Опомнись!" – цитирует Реброва Команда 1.