"Росіє, що ти твориш? Схаменись!" Ребров вибухнув гнівом на окупанта

Екснаставник Динамо Сергій Ребров не зміг підібрати слів, щоб висловити своє обурення діям Росії.

"Не можу знайти слів, щоб висловити своє обурення щодо вбивчих дій ворога моєї рідної країни. Для мене це не просто Батьківщина – для мене це найкраща країна.

Де б я не грав і не працював, завжди був серцем із Україною. Сьогодні, перебуваючи далеко від Батьківщини, я не можу стримати свій гнів.

Росія, що ти твориш? Опам'ятайся!" – цитує Реброва Команда 1.