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5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Росіє, що ти твориш? Схаменись!" Ребров вибухнув гнівом на окупанта

Сергій Шаховець
24 лютого, 21:01
Український тренер Сергій Ребров висловився про війну, яку розв'язала путінська Росія

Сергій Ребров / Фото: Getty Images

Екснаставник Динамо Сергій Ребров не зміг підібрати слів, щоб висловити своє обурення діям Росії.

"Не можу знайти слів, щоб висловити своє обурення щодо вбивчих дій ворога моєї рідної країни. Для мене це не просто Батьківщина – для мене це найкраща країна.

Де б я не грав і не працював, завжди був серцем із Україною. Сьогодні, перебуваючи далеко від Батьківщини, я не можу стримати свій гнів.

Росія, що ти твориш? Опам'ятайся!" – цитує Реброва Команда 1.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, 24 лютого, російські війська атакували Україну. На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.