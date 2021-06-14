"Россия бы продула Украине": Боярский в восторге от нашей команды

Знаменитый артист поделился впечатлениями от сборных Украины и России после стартовых матчей чемпионата Европы и восхищен игрой команды Шевченко

Боярский оценил старт Украины и России на Евро-2020

Народный артист России и заядлый футбольный болельщик Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины на чемпионате Европы-2020.

"Кончено, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – цитирует Боярского Спорт-Экспресс.

Напомним, что в первом туре сборная Украины выдала сумасшедший матч с Нидерландами. Наша команда отыграла два мяча, но уступила – 2:3.

А вот Россия безвольно проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге – 0:3.

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