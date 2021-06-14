"Россия бы продула Украине": Боярский в восторге от нашей команды

Боярский оценил старт Украины и России на Евро-2020
Народный артист России и заядлый футбольный болельщик Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины на чемпионате Европы-2020.
"Кончено, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – цитирует Боярского Спорт-Экспресс.
Напомним, что в первом туре сборная Украины выдала сумасшедший матч с Нидерландами. Наша команда отыграла два мяча, но уступила – 2:3.
А вот Россия безвольно проиграла Бельгии в Санкт-Петербурге – 0:3.
Кстати, на нашем сайте проходит конкурс Мисс Евро! Вы можете проголосовать за саму красивую девушку участников чемпионата Европы.
Новости на эту же тему: