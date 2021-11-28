28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос 1
Верес 0
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Роналду будет в гневе! Украинец из Москвы наванговал МЮ бардак

Олег Люлька
28 ноября, 20:19
Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко не думает, что Манчестер Юнайтед выиграет от приглашения немецкого тренера Ральфа Рангника – Криштиану Роналду с ним не уживется

Роналду, Калиниченко и Рангник / Фото: Коллаж: Сегодня

Манчестер Юнайтед вот-вот должен возглавить 63-летний немец Ральф Рангник, дорабатывающий на должности руководителя по спорту и развитию московского Локомотива.

Но давно проживающий в Москве экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что приглашение Рангника обернется для МЮ бардаком в раздевалке – все дело в том, что звездный форвард манкунианцев Криштиану Роналду абсолютно не вписывается в тренерскую концепцию Ральфа.

Реклама

"Я даже не знаю, кого мне жальче больше, Рангника, который будет пытаться выстроить свой любимый прессинг, или КриРо, который в этом самом компоненте просто посторонний, – написал Калиниченко в своем Telegram-канале. – Как будет выходить тренер из ситуации, при которой его, вроде как главная, звезда попросту не подходит под тактику. И не просто не подходит, а абсолютно вылетает из нее. По всем параметрам и метрикам прессинга, КриРо один из худших в лиге".

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Ральф Рангник / Фото: Getty Images

"Прям очень интересно, как будет выходить Рангник из этой патовой ситуации. Поставить в состав Роналду, рухнет вся система и вся работа в цикле. Не поставить – получишь разгневанную звезду и бардак в раздевалке. Ну и есть еще один, фантастический сценарий, при котором Криштиану начнет выполнять все, что скажет немец. Вот тогда я точно скажу, что Роналду круче Месси", – подытожил Калиниченко.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Реклама

Ранее Ральф Рангник называл украинца Валерия Лобановского в числе тренеров, оказавших на него наибольшее влияние.

Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед / Фото: Коллаж: Сегодня