Роналду в одних трусах раскрыл секрет идеальной фигуры

Криштиану Роналду на днях исполнилось 37 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Криштиану Роналду покорилось новое невероятное достижение – португальский футболист стал первым человеком в истории, которому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram!

А накануне КриРо отметил 37-летие. Нападающий Манчестер Юнайтед в прекрасной форме – он выглядит как настоящий атлет!

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Для своих подписчиков футболист раскрыл один из секретов идеальной фигуры. После тренировок Криштиану восстанавливается с помощью сверхнизких температур. Раздевшись до трусов, надев маску, перчатки и повязку на голову, он входит в специальную криокамеру и поддает свой организм воздействию холода.

В конце видео Роналду машет рукой и закрывает дверь, после чего его окутывает ледяной туман. "Восстановление" – так легенда футбола подписал свое видео:

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В октябре прошлого года Роналду потратил приличную сумму на то, чтобы его личную камеру для криотерапии стоимостью в 50 тысяч фунтов стерлингов доставили в арендованный особняк из Италии.

Камера может работать при температуре до -200°C, что помогает лечить и восстанавливать ткани человека. Человек может находиться в такой камере не более пяти минут, так как любое более длительное время может представлять серьезную опасность для здоровья.

Сторонники такого восстановления считают, что процедура улучшает кровообращение и укрепляет иммунную систему. Также считается, что криотерапия снижает усталость и помогает быстрее залечивать травмы.

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Роналду с сыном / Фото: Коллаж: Сегодня

Криотерапия по определению Wikipedia – лечение холодом; физиотерапевтическая процедура, действие которой основано на ответных реакциях организма на переохлаждение наружного слоя кожи.